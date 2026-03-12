El mercado laboral de Estados Unidos atraviesa un momento de fuerte tensión. En medio de altos costos operativos, una competencia cada vez más intensa y cambios en los hábitos de consumo, varias empresas comenzaron a ajustar sus estructuras para proteger sus márgenes. En este contexto, una de las compañías más importantes del sector de telecomunicaciones confirmó un recorte histórico de personal que podría impactar a miles de trabajadores en todo el país. El anuncio se suma a una ola de despidos que ya afecta a múltiples industrias y que podría extenderse durante los próximos meses. La empresa Verizon anunció que eliminará cerca de 15.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 15% de su plantilla en el país. El plan también contempla: La estrategia forma parte de un plan impulsado por su nuevo director ejecutivo, Dan Schulman, que busca adaptar la empresa a un entorno cada vez más competitivo. Entre los factores que presionan las finanzas de la compañía se encuentran las enormes inversiones realizadas en infraestructura de red 5G, además de adquisiciones recientes y la pérdida de suscriptores en algunos segmentos del mercado. El anuncio de Verizon no es un caso aislado. En los últimos meses, grandes empresas de diferentes sectores comenzaron procesos de ajuste que afectan a miles de trabajadores. Entre las compañías que confirmaron recortes de empleo recientes se encuentran: Los ajustes se concentran especialmente en tecnología, energía, manufactura, logística y consumo, sectores que enfrentan un escenario económico más desafiante.