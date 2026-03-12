La compañía más grande del país ha confirmado que intensificará su reestructuración durante este año. Este proceso podría transformarse en uno de los ajustes laborales más significativos de los últimos años, impactando a millones de trabajadores de manera directa o indirecta. Estados Unidos se enfrenta a una nueva ola de despidos masivos que vuelve a tensar el mercado laboral. Importantes empresas están implementando recortes de personal, ajustes de costos y reorganizaciones aceleradas en un entorno económico más desafiante. Amazon lidera los recortes de empleo en 2026, bajo la dirección de su CEO, Andy Jassy. Esta estrategia tiene como objetivo la reducción de la burocracia, la eliminación de capas de gestión y la mejora de la eficiencia operativa en todas sus divisiones. Los despidos se añaden a más de 27.000 puestos eliminados desde 2022, así como a la reciente salida de 14.000 empleados en el ámbito corporativo. La empresa afirma que no enfrenta dificultades financieras, sino que está llevando a cabo un rediseño interno de gran envergadura. El avance de la inteligencia artificial acelera el proceso. Amazon impulsa la automatización para ganar eficiencia, lo que refuerza el temor a nuevos recortes y cambios profundos en el empleo tecnológico. La reducción de jerarquías ya genera mayor carga laboral y presión por productividad. Empleados reportan caída en la moral y exigencias más altas en áreas clave.