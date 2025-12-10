Estados Unidos monitorea un evento espacial inusual que podría generar afectaciones temporales en tecnología esencial . La actividad solar llegó a niveles altos y elevó el riesgo de interferencias en sistemas críticos para el día a día.

El fenómeno podría alcanzar intensidad fuerte según mediciones científicas, lo que activó la atención de autoridades y operadores técnicos . Sus impactos se definirán en las próximas horas, mientras varios sectores preparan medidas preventivas.

¿Qué es la tormenta geomagnética y cómo se origina la erupción solar que golpeará la Tierra?

La tormenta geomagnética proviene de una erupción solar que lanzó una eyección de masa coronal hacia la Tierra. De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el impacto podría ubicarse en nivel G3, clasificado como “fuerte”.

Cuando estas partículas alcanzan el campo magnético terrestre, pueden generar fallas en comunicaciones y sistemas de navegación , además de ampliar la visibilidad de auroras en estados del norte y del centro del país. La magnitud final dependerá de la potencia del estallido.

Cómo se mide

La NOAA utiliza la escala G, que va de 1 (menor) a 5 (extrema).

El índice Kp evalúa perturbaciones de 0 a 9.

Un nivel G3 implica impactos moderados a significativos.

¿Qué tecnología será afectada y cómo prepararse ante la tormenta geomagnética más fuerte?

Una tormenta geomagnética fuerte puede interrumpir satélites, señales de radio, GPS y componentes de redes eléctricas. Eventos similares han provocado desorientación en navegación, pérdida de satélites por aumento del arrastre atmosférico y desvíos de vuelos por riesgo en comunicaciones.

Sectores como la aviación, operaciones marítimas y agricultura de precisión también pueden experimentar fallos temporales. Por ello, operadores eléctricos y empresas de transporte ajustan sus monitoreos para evitar daños en infraestructura.

Recomendaciones de servicio