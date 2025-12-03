Las autoridades estatales de Nueva York encendieron las alarmas ante la llegada de una tormenta invernal que amenaza con afectar la movilidad y los servicios esenciales en parte del noreste del país.

El pronóstico advierte la presencia de nieve, aguanieve y lluvia congelante, condiciones que podrían tornar intransitables varias rutas y complicar tareas básicas.

Frente a este escenario, se tomó la decisión de activar medidas de emergencia para garantizar la seguridad de los habitantes y preparar a los equipos de respuesta.

Nueva Jersey declara estado de emergencia ante la llegada del temporal

Ante un pronóstico climático que alerta a los residentes, las autoridades optaron por disponer el estado de emergencia desde las primeras horas del martes. Esta medida habilita la coordinación inmediata de recursos y la intervención de cuadrillas especializadas en rutas, infraestructura y asistencia ciudadana.

Los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren fueron identificados como las zonas de mayor riesgo. En estos territorios se esperan acumulaciones de nieve y precipitaciones heladas capaces de provocar accidentes, cortes de energía o fallas en los sistemas de transporte.

Los expertos anuncian que se esperan poderosas tormentas de nieve en Nueva Jersey. Fuente: Archivo.

Las autoridades señalaron que se encuentran monitoreando la evolución del sistema meteorológico. El objetivo es actuar con anticipación para mitigar los impactos sobre las comunidades más expuestas, especialmente en áreas rurales y corredores viales críticos.

Qué implica la medida para los residentes

El estado de emergencia permite acelerar la disponibilidad de vehículos especializados, maquinaria para despeje de caminos y equipos de seguridad. También establece recomendaciones para la población, entre ellas evitar viajes que no sean indispensables mientras duren las condiciones adversas.

Se anticipa que dependencias públicas no esenciales limiten su actividad hasta que la situación se estabilice. El seguimiento continuará durante toda la jornada para determinar si el temporal se intensifica o se desplaza hacia otras áreas.