Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias torrenciales. Foto: Archivo

Gran parte del sur y del este de Estados Unidos atraviesa hoy una jornada marcada por inestabilidad climática. Un sistema frontal avanza desde el Golfo de México y provoca un aumento de humedad y presión atmosférica que se traduce en lluvias intensas, ráfagas fuertes de viento y tormentas eléctricas en varios estados, según el National Weather Service (NWS).

Los meteorólogos del organismo federal indicaron que las condiciones más adversas se concentran en áreas de Texas, Luisiana, Alabama y Florida, donde se esperan precipitaciones persistentes y episodios de tormentas aisladas con riesgo de acumulación rápida de agua.

Zonas donde se concentrarán las lluvias y tormentas hoy

El NWS destacó que la Costa del Golfo se ubica nuevamente entre las áreas más expuestas. Ciudades como Houston, Nueva Orleans, Mobile y Tallahassee enfrentan probabilidad elevada de precipitaciones fuertes a lo largo del día. En su reporte matutino, el servicio meteorológico advirtió sobre lluvias dispersas y tormentas ocasionales con potencial de actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 35 mph.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias torrenciales. Foto: Archivo Fuente: Shutterstock janars

En Texas, el frente frío que ingresó desde la madrugada genera condiciones adversas en el este y el sureste del estado. Los pronósticos señalan que Houston podría registrar picos de lluvia durante la tarde, mientras que partes de Luisiana podrían atravesar tormentas de rápida formación. Asimismo, las zonas con mayor riesgo se extienden desde la Costa del Golfo hacia el Valle del Mississippi, donde el aire cálido y húmedo favorece el desarrollo de “células tormentosas”.

Qué se espera para el resto del país

Mientras el sur lidia con lluvias intensas, el noreste registra un descenso abrupto de las temperaturas y posibles nevadas en regiones cercanas a los Grandes Lagos. El NWS anticipó acumulaciones moderadas de nieve en áreas elevadas, especialmente en Michigan, Ohio y Pensilvania, acompañadas por vientos fríos desde Canadá.

En el oeste, los estados del desierto, como Arizona y Nuevo México, mantienen condiciones secas con temperaturas por debajo del promedio estacional. Sin embargo, el NWS aclaró que no se descartan lloviznas aisladas en zonas montañosas.