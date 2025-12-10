Una tormenta invernal avanza sobre varias regiones de Estados Unidos, y los meteorólogos advierten que el fenómeno podría dejar acumulaciones de nieve históricas y poner en riesgo la movilidad y la salud de millones de personas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene activa una alerta que anticipa un escenario complejo para esta semana.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, ya que las ráfagas, la nieve seca y las temperaturas gélidas podrían generar condiciones peligrosas tanto en rutas como en áreas rurales.

Cuáles son los estados más afectados por la tormenta invernal

El informe actualizado del NWS señala que seis estados serán los más impactados por las nevadas y el frío extremo: Alaska, Colorado, Illinois, Iowa, Wisconsin y Wyoming.

Fuente: Archivo.

En estas zonas no solo habrá acumulaciones significativas de nieve; también se esperan ráfagas de hasta 65 millas por hora (104 km/h), lo que podría provocar cortes de energía, carreteras bloqueadas y visibilidad casi nula.

Iowa y Wisconsin: rutas peligrosas y visibilidad reducida

Los meteorólogos advierten que los caminos del noreste de Iowa y el suroeste de Wisconsin podrían quedar resbaladizos y cubiertos de nieve compacta, elevando el riesgo de accidentes y demoras prolongadas. La mezcla de viento y nieve podría generar “whiteouts”, episodios en los que el horizonte desaparece por completo.

Colorado: complicaciones en zonas montañosas

En las montañas Elkhead y Park, los pronósticos marcan acumulaciones superiores a las 3 pulgadas, lo suficiente para dificultar el tránsito y dejar aisladas algunas áreas de mayor altitud. Los conductores podrían enfrentar descensos bruscos de temperatura y tramos cubiertos por placas de hielo.

Alaska: el epicentro de las nevadas más intensas

El estado más afectado será Alaska, donde el temporal traerá una combinación de nieve densa, viento extremo y sensaciones térmicas peligrosamente bajas. En el pueblo de Hyder se esperan entre 40 y 50 centímetros, mientras que otras zonas podrían superar ampliamente ese registro.

Isla de Chicagof : hasta 14 pulgadas de nieve.

Parque Nacional Glacier Bay: acumulaciones que podrían alcanzar las 20 pulgadas.

Las localidades de Skagway, Haines Borough y Klukwan enfrentarán uno de los escenarios más críticos: temperaturas que podrían descender hasta –20°C, suficientes para producir congelación en la piel en pocos minutos si no se utiliza la ropa adecuada.

Wyoming: alertas por nieve profunda y riesgo de hipotermia

En las cadenas montañosas de Sierra Madre y Snowy Range, el NWS anticipa acumulaciones cercanas a las 9 pulgadas. Los expertos advierten que el frío extremo podría ocasionar hipotermia, especialmente entre quienes queden varados en rutas o senderos.

El viento cruzado y la nieve fina también dificultarán la visibilidad en pasos elevados y caminos rurales, aumentando las probabilidades de accidentes.

Cómo protegerse del frío extremo y evitar lesiones por congelación

Con la llegada de una masa de aire ártico, el organismo pierde calor más rápido de lo habitual. Para reducir riesgos, los especialistas recomiendan el método de abrigo por capas:

Capa base : prendas que absorban la humedad.

Capa intermedia : materiales aislantes como lana o polar.

Capa exterior: una campera cortavientos o impermeable.

También se recomienda proteger extremidades con guantes térmicos, calcetines gruesos y calzado impermeable, además de cubrir la cabeza con un gorro para evitar pérdida de calor.

Mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en energía y evitar la exposición prolongada son medidas clave para prevenir congelación e hipotermia.