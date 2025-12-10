Estados Unidos anunció nuevas medidas que afectan la visa americana, con impacto directo en viajeros y familias que ingresan desde países de la región. La decisión forma parte de un ajuste más estricto en control fronterizo y revisión de rutas utilizadas para llegar al país.

El Gobierno adelantó que la prohibición y la revocación del documento alcanzan a personas vinculadas con actividades que consideran riesgosas para la seguridad nacional . La medida incluye acciones inmediatas y un enfoque especial sobre quienes operan dentro de esquemas migratorios irregulares en la región.

¿Cuál es el país latino afectado y por qué Estados Unidos prohíbe y revoca la visa americana?

Las medidas se dirigen a individuos vinculados con Nicaragua, identificados por facilitar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos . Según el Departamento de Estado, estas actividades se apoyan en rutas que se aprovechan de políticas migratorias permisivas dentro del país.

La acción se respalda en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad , que autoriza negar el ingreso y revocar visados cuando las actividades del solicitante puedan generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.

Quiénes quedan alcanzados

Propietarios y ejecutivos de transportes.

Agencias de viaje y operadores turísticos.

Personas que faciliten traslados con fines migratorios irregulares

¿Qué implica esta prohibición y cómo afecta a quienes viajan sin visa americana?

Estados Unidos confirmó que los visados actualmente vigentes para estos individuos quedan revocados de inmediato y que tampoco podrán obtener nuevos documentos. La medida busca impedir que ingresen o se beneficien de operaciones ligadas a la inmigración ilegal.

El Gobierno también reforzará investigaciones y controles sobre redes de contrabando. Para el resto de los viajeros, se recomienda verificar el estado de su visa americana, evitar servicios turísticos no oficiales y seguir las actualizaciones del Departamento de Estado.

Recomendaciones de servicio