Estados Unidos aumentará el salario mínimo en 2026 en un amplio número de estados, en un momento en que el costo de vida continúa presionando los ingresos de los hogares. La medida busca aliviar a quienes dependen de salarios bajos y enfrentan gastos esenciales cada vez más elevados .

El ajuste tendrá alcance nacional y reflejará distintas políticas locales para mejorar los ingresos mínimos. La actualización será especialmente relevante para sectores con remuneraciones históricamente rezagadas.

¿Cuáles son los estados donde Estados Unidos aumentará el salario mínimo en 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo subirá en 19 estados, según datos del National Employment Law Project . En varios de ellos, los trabajadores llegarán o superarán los 15 dólares por hora, un nivel que apunta a mejorar la capacidad de compra frente a la inflación.

Estados con aumento confirmado desde el 1 de enero

Arizona California Colorado Connecticut Hawái Maine Michigan Minnesota Misuri Montana Nebraska Nueva Jersey Nueva York Ohio Rhode Island Dakota del Sur Vermont Virginia Washington

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo subirá en 19 estados, según datos del National Employment Law Project. Foto: Archivo

¿Cuánto ganarán los trabajadores y qué impacto tendrá el aumento en la economía?

Un incremento de un dólar por hora puede tener efectos inmediatos para quienes reciben los salarios más bajos. Especialistas anticipan un impacto moderado en la inflación, ya que los aumentos recaen en sectores como cuidado infantil, salud domiciliaria, comercio y hospitalidad.

El ajuste salarial responde a la brecha creciente entre ingresos y gastos esenciales. Desde 2020, la inflación superó el 23% y los precios de los alimentos aumentaron más del 26%, reduciendo la capacidad de compra. En este contexto, elevar el salario mínimo se convierte en una forma directa de reforzar los ingresos y sostener el consumo básico de millones de trabajadores.