El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió por un nuevo período de lluvias intensas y tormentas eléctricas que impactará desde este viernes y se extenderá hasta el domingo en distintas regiones del país. El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h, actividad eléctrica constante y riesgo de inundaciones repentinas. Los pronósticos del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) indican que el sistema avanzará sobre sectores del sur y centro de Estados Unidos, con especial preocupación en áreas de Texas, el valle del Mississippi y zonas cercanas al Golfo. El WPC informó que el frente permanecerá prácticamente estacionario durante parte del fin de semana, lo que favorecerá tormentas repetidas sobre las mismas regiones. Este escenario aumenta considerablemente el riesgo de anegamientos urbanos y crecidas repentinas. Entre las zonas bajo mayor amenaza aparecen Texas, Luisiana, Mississippi y parte del sureste estadounidense. Ciudades como Houston, San Antonio y Nueva Orleans podrían registrar tormentas persistentes con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. Además de las precipitaciones, el NWS señaló que algunas tormentas podrían desarrollar granizo aislado, caída de rayos y vientos dañinos capaces de provocar cortes de energía y complicaciones en rutas y autopistas. Los especialistas explicaron que el ingreso constante de humedad desde el Golfo de México alimentará nuevas rondas de tormentas eléctricas durante todo el fin de semana. El mayor riesgo de inundaciones se concentrará entre la tarde del viernes y el domingo por la noche. El WPC mantuvo áreas bajo “riesgo leve” y “riesgo marginal” de precipitaciones excesivas debido al potencial de lluvias reiteradas sobre terrenos ya saturados. También advirtieron que las zonas urbanas podrían verse afectadas rápidamente por acumulaciones de agua. Las autoridades recomendaron evitar circular por calles inundadas, mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales y preparar dispositivos de emergencia ante posibles interrupciones eléctricas por tormentas severas.