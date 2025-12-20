Algunas monedas de 1 centavo de dólar pueden valer hoy una verdadera fortuna y llevar su precio hasta USD 800.000, según confirmaron recientes subastas históricas en Estados Unidos . El fenómeno volvió a poner en alerta a coleccionistas y al público general que aún conserva centavos antiguos en sus carteras o alcancías.

El interés se disparó tras la venta de los últimos pennies acuñados por la Casa de la Moneda , piezas especiales creadas luego de que el Departamento del Tesoro decidiera frenar la producción del centavo por su alto costo de fabricación. En ese contexto, varias monedas de 1 centavo de dólar alcanzaron valores récord.

¿Qué monedas de 1 centavo de dólar pueden valer hasta USD 800.000?

Las monedas más valiosas son las conocidas como “Omega Pennies”, emitidas como parte de una serie final conmemorativa. Cada set incluía tres monedas: un centavo de oro de 24 quilates sin circular y dos centavos comunes provenientes de las últimas tandas producidas en Filadelfia y Denver .

Entre los datos clave que explican su valor:

Edición extremadamente limitada: 232 sets , en alusión a los 232 años del centavo (1793–2025).

omega , que certifica Marca distintiva, que certifica el final de la producción del penny

El lote final, que incluía además los troqueles originales, se vendió por USD 800.000.

El centavo de dólar dejó de emitirse oficialmente. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué estas monedas de 1 centavo alcanzan precios tan altos?

El precio récord responde a una combinación de rareza, simbolismo histórico y demanda inédita. En la subasta organizada por Stack’s Bowers Galleries , los primeros lotes superaron los USD 100.000, mientras que decenas de piezas se ubicaron entre USD 65.000 y USD 80.000, muy por encima de las estimaciones iniciales.

Especialistas en numismática señalaron que el cierre definitivo del centavo como moneda en circulación convirtió a estas piezas en objetos únicos. El interés fue tan alto que la casa de subastas debió retrasar el evento para ampliar la capacidad de su plataforma online, un hecho poco común incluso en el mercado de monedas raras.