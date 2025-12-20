Estados Unidos evalúa un reembolso único que permitiría depositar automáticamente USD 2000 a quienes cumplan con una condición específica, como parte de un plan para devolver ingresos obtenidos por aranceles. La medida aún no fue aprobada y depende del avance legislativo .

La iniciativa fue mencionada por el presidente Donald Trump, quien planteó el pago como un “dividendo” para los contribuyentes. De concretarse, el reembolso no se realizaría antes de 2026 y requeriría la aprobación del Congreso.

¿De qué se trata el reembolso único de USD 2000?

La propuesta de otorgar un reembolso de USD 2000 se basa en la idea de redistribuir ingresos generados por aranceles mediante un depósito automático a personas elegibles. No se trataría de un estímulo permanente, sino de un pago por única vez.

Puntos clave del plan en evaluación:

El pago sería automático , sin necesidad de solicitarlo.

Estaría dirigido a personas de ingresos moderados

No hay fecha confirmada , aunque se menciona 2026 como escenario posible.

Requiere una ley del Congreso para entrar en vigencia.

¿Cuál es la condición para cobrarlo y cuándo podría pagarse?

La única condición mencionada hasta ahora es pertenecer al grupo de ingresos moderados, aunque no se definió el rango exacto ni los criterios formales de elegibilidad.