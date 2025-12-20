El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede iniciar auditorías presenciales a jubilados que no reporten correctamente sus ingresos ante el fisco . En determinados casos, el proceso incluye la visita de un agente federal al domicilio, una facultad legal prevista para auditorías de campo.

El riesgo es mayor en nueve estados donde los beneficios del Seguro Social y otros ingresos jubilatorios pueden generar impuestos estatales. La omisión de un trámite clave puede activar cruces automáticos de datos y derivar en una investigación formal.

¿Por qué el IRS puede auditar a jubilados y enviar agentes al domicilio?

El IRS abre auditorías cuando detecta diferencias entre la declaración presentada y la información recibida de bancos, fondos de retiro u organismos estatales . Las auditorías presenciales suelen aplicarse cuando hay ingresos no reportados o avisos ignorados.

La edad no exime del control fiscal. Si el contribuyente no responde notificaciones previas o mantiene errores reiterados, el organismo puede avanzar con una visita para verificar documentación y situación patrimonial.

¿En qué estados el riesgo es mayor y qué ingreso debe declararse?

El riesgo aumenta en los estados que gravan los beneficios del Seguro Social, donde existen mayores cruces de información fiscal. Actualmente, son nueve:

Colorado

Connecticut

Minnesota

Montana

New Mexico

Rhode Island

Utah

Vermont

West Virginia