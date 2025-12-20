Arizona aplica reglas especiales para los conductores de mayor edad que pueden afectar directamente su derecho a manejar. El estado no fija un límite automático por años cumplidos, pero sí impone controles obligatorios que, si no se superan, pueden dejar a una persona sin licencia.

Estas exigencias buscan evaluar si el conductor mantiene las condiciones mínimas para circular con seguridad. No cumplirlas puede derivar en restricciones, suspensión del permiso o la imposibilidad de seguir conduciendo legalmente.

¿A qué edad ya no puedes conducir si no cumples con este requisito clave?

A partir de los 65 años, los conductores en el estado de Arizona deben renovar su licencia cada cinco años y someterse a un examen de la vista obligatorio en cada trámite. No aprobar esa evaluación es el factor que puede impedir continuar al volante.

La normativa autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a limitar, suspender o revocar la licencia si el control visual no se supera. En algunos casos, el permiso queda condicionado al uso permanente de anteojos o lentes de contacto.

No aprobar las evaluaciones obligatorias que exige el gobierno de Arizona es el factor que puede impedir continuar al volante. Fuente: archivo.

¿Qué exige Arizona para renovar la licencia después de los 65?

La renovación debe realizarse de manera presencial y seguir un procedimiento estándar. El trámite incluye:

Presentar documentación válida

Tomar una nueva fotografía

Abonar la tarifa correspondiente

Aprobar el examen visual

Además, el MVD puede ordenar una reexaminación completa si recibe alertas sobre la aptitud del conductor. Circular con la licencia vencida en Arizona constituye un delito menor y puede derivar en multas, sanciones judiciales y la pérdida del derecho a conducir.