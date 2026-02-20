El Registro Militar Obligatorio en Estados Unidos volvió al debate tras las advertencias del presidente Donald Trump a Irán, a quien dio entre 10 y 15 días para cerrar un acuerdo nuclear o enfrentar “consecuencias graves”. El despliegue militar en Medio Oriente reactivó la duda sobre quiénes podrían ir a la guerra si Washington ordena un ataque. Aunque no existe reclutamiento activo, el país mantiene vigente el mecanismo que permitiría activar el servicio militar obligatorio en caso de emergencia nacional. Ese sistema depende del Sistema de Servicio Selectivo, creado en 1940 para administrar una eventual conscripción. Todos los hombres de 18 a 25 años que residan en Estados Unidos deben inscribirse en la base federal. Esto incluye ciudadanos, residentes permanentes y algunos inmigrantes con estatus legal. Registrarse no significa ir automáticamente al frente. Para que haya convocatoria efectiva, el Congreso debe aprobar una ley que reactive el servicio militar obligatorio y el presidente debe firmarla. Desde 1973, las Fuerzas Armadas operan con personal totalmente voluntario. El Sistema de Servicio Selectivo mantiene la base de datos de posibles reclutas y organiza el proceso en caso de emergencia nacional. En el año fiscal 2024 gastó u$s 24,6 millones, apenas 0,00036% del presupuesto federal total. Cuenta con 162 empleados civiles, el 0,007% de la fuerza laboral federal. Su director es designado por el presidente y confirmado por el Senado. Aunque su presupuesto cayó desde 1980, el sistema sigue activo como respaldo legal ante una guerra de gran escala.