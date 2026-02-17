El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una ley federal que obliga a todos los hombres que residen en el país a registrarse en un sistema oficial al cumplir 18 años. La norma aplica sin excepciones por nacionalidad y alcanza tanto a ciudadanos como a inmigrantes, incluidos quienes no tienen residencia permanente. El registro es un requisito legal administrado por el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), un organismo independiente del Gobierno federal encargado de recopilar la información de personas que podrían ser convocadas en caso de que el país reactive el servicio militar obligatorio. No cumplir con esta obligación puede generar sanciones y limitar el acceso a beneficios federales. El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) es el organismo independiente del Gobierno federal encargado de administrar el registro obligatorio. La ley federal establece que todos los hombres que viven en Estados Unidos deben inscribirse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. La obligación se mantiene vigente hasta los 25 años. El SSS confirma que el requisito aplica a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, refugiados, solicitantes de asilo, personas con visas temporales e incluso inmigrantes sin estatus migratorio regular. La inscripción se basa en la residencia en el país y no en la situación migratoria. El registro funciona como una base de datos que solo se utilizaría si el Congreso y el presidente decidieran reactivar el servicio militar obligatorio en Estados Unidos ante una emergencia nacional. No cumplir con el registro constituye una violación de la ley federal. La normativa establece que el incumplimiento puede impedir el acceso a ayuda financiera federal para estudios universitarios, bloquear la posibilidad de obtener empleos en el Gobierno federal e impedir la participación en programas federales de capacitación laboral. Además, el SSS advierte que la falta de registro puede ser considerada en procesos administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), especialmente en solicitudes de naturalización. Esto significa que no haberse registrado puede afectar el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense. El Sistema de Servicio Selectivo confirma que la obligación aplica a todos los hombres que residan en Estados Unidos entre los 18 y 25 años, independientemente de su país de origen. Esto incluye a inmigrantes de México, Colombia, Venezuela y cualquier otra nacionalidad. El SSS recomienda completar el registro antes de cumplir 26 años, ya que después de esa edad no es posible inscribirse y las consecuencias pueden mantenerse de forma permanente. El requisito continúa vigente en todo el país como parte de la legislación que regula la preparación ante una posible reactivación del servicio militar obligatorio.