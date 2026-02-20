En medio de apagones, escasez de combustible y dificultades para importar productos básicos, Cuba volvió a quedar en el centro de la tensión geopolítica. Dos potencias movieron fichas en las últimas horas: una con asistencia alimentaria millonaria ya en marcha y otra con un respaldo político explícito frente a nuevas sanciones. Mientras Xi Jinping mantiene activo un programa de ayuda con financiamiento y envíos de arroz, Vladimir Putin reafirmó desde Moscú que Rusia no aceptará medidas de presión adicionales contra la isla y prometió profundizar la cooperación bilateral. El plan aprobado por el gobierno chino contempla u$s 80 millones destinados a insumos esenciales y equipamiento eléctrico, junto con un donativo de 60.000 toneladas de arroz. El objetivo es reforzar el abastecimiento en un contexto de faltantes y tensiones logísticas internas. Del total comprometido, ya se despacharon 4.800 toneladas en un primer envío. Parte del cargamento fue descargado en La Habana para cubrir el occidente del país y otra porción equivalente llegó a Santiago de Cuba, apuntando al abastecimiento en el oriente. En paralelo a la asistencia alimentaria, Rusia reforzó su respaldo político. Tras reunirse con el canciller cubano en el Kremlin, Putin aseguró que su país continuará apoyando a la isla en la defensa de su soberanía y rechazó cualquier intento de bloqueo adicional. El gobierno ruso también dejó abierta la posibilidad de ampliar la cooperación energética y humanitaria. Este apoyo cobra relevancia mientras Cuba enfrenta serias dificultades para importar combustible, lo que impacta en la producción eléctrica y en la distribución de alimentos en distintas provincias.