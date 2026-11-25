Este truco casero de limpieza funciona para neutralizar olores y reducir la presencia de microorganismos.

Debido a que las tablas para cortar de madera son utensilios comunes en la cocina, su uso diario puede provocar la acumulación de restos de alimentos, humedad y malos olores en su superficie. Para limpiarlas y mantenerlas en mejores condiciones, existe un truco doméstico que consiste en rociarlas con vinagre blanco.

Este método aprovecha la acidez del vinagre que ayuda a desprender determinados residuos, neutralizar olores y reducir algunos microorganismos presentes en la superficie.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre las tablas de cortar de madera?

Rociar vinagre blanco sobre las tablas de cortar de madera permite limpiar la superficie, ayudar a neutralizar los malos olores y reducir la presencia de algunos microorganismos que pueden quedar después de cortar alimentos.

Las tablas de madera pueden acumular restos de comida, humedad y olores, especialmente cuando se usa para cortar ajo, cebolla, pescado o carne. En este contexto, el vinagre funciona porque permite tratar la superficie sin recurrir a productos perfumados.

Para qué sirve rociar vinagre blanco en las tablas de madera. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa generada con ChatGPT

¿Cómo funciona el vinagre blanco para limpiar las tablas de cortar de madera?

El principal componente activo del vinagre blanco es el ácido acético (CH3COOH), un ácido orgánico débil que le proporciona su característico olor y sabor agrio. Cuando se aplica sobre una tabla de madera, su acción química está relacionada principalmente con la disminución del pH de la superficie.

El ácido acético puede afectar a determinados microorganismos porque modifica las condiciones químicas de su entorno. En particular, una parte de sus moléculas puede atravesar las membranas celulares de algunas bacterias y, una vez dentro, disociarse y liberar protones (H+). Esto altera el equilibrio interno de las celular y puede interferir en procesos metabólicos necesarios para su supervivencia.

Además, su acidez contribuye a desprender algunos residuos minerales y depósitos superficiales. También ayuda a neutralizar ciertos olores asociados con restos de alimentos, aunque no elimina necesariamente todas las sustancias responsables de ellos.

¿Cómo usar el truco de rociar vinagre blanco para limpiar las tablas de madera?

Para aplicar este método en casa, se puede utilizar vinagre blanco y seguir los siguientes pasos:

Retirar los restos de alimentos: eliminar las migas, partículas y residuos que hayan quedado sobre la tabla después de utilizarla. Lavar la superficie: frotar con agua tibia y detergente para platos, utilizando una esponja o un cepillo limpio. Aplicar el vinagre blanco: colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociar una cantidad suficiente para cubrir la superficie de la tabla. Dejar actuar: permitir que el producto permanezca unos minutos sobre la madera para que su acidez entre en contacto con los residuos superficiales. Retirar los restos: pasar un paño limpio y húmedo para eliminar el exceso de vinagre. Dejar secar: colocar la tabla en posición vertical, en un espacio ventilado, hasta que esté completamente seca antes de guardarla.