La señal advierte que, unos metros más adelante, la vía por la que se circula se cruza con otra, formando una intersección en forma de cruz (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Entre las señales que los conductores ven a diario en las rutas y calles de Estados Unidos hay una que suele generar dudas: un rombo de fondo amarillo con una gran cruz negra en el centro, parecida a un signo “más”.

Qué significa la señal de la cruz negra sobre un fondo amarillo

La señal advierte que, unos metros más adelante, la vía por la que se circula se cruza con otra, formando una intersección en forma de cruz. Es decir, viene un punto donde otro camino corta el recorrido de lado a lado, con vehículos que pueden aparecer tanto por la izquierda como por la derecha.

La línea vertical representa el camino que se recorre y la horizontal, la vía transversal que lo cruza. Por su color y su forma, pertenece al grupo de las señales preventivas o de advertencia, las que en Estados Unidos se identifican con el rombo amarillo y los símbolos en negro. En el sistema oficial de señalización del país está catalogada como W2-1, dentro de las señales que anticipan intersecciones.

La señal anticipa que más adelante hay un cruce de caminos.

Por qué es importante reconocerla

El valor de esta señal está en anticipar lo que el conductor todavía no ve. Las intersecciones son uno de los puntos donde más choques ocurren, porque implican trayectorias que se cruzan.

Saber de antemano que viene un cruce permite bajar la velocidad, mirar a los costados y llegar preparado para ceder el paso si hace falta, en lugar de encontrarse con la situación encima. Por eso, aunque parezca una indicación simple, es una de las advertencias clave para prevenir accidentes en los cruces.