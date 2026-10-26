Texas comenzará a exigir controles de emisiones contaminantes a determinados vehículos del condado de Bexar.

Las autoridades de Texas, Estados Unidos, comenzarán a exigir una nueva inspección obligatoria a determinados vehículos a partir del 1.º de noviembre de 2026. La medida busca comprobar que los automóviles cumplan con los requisitos establecidos para controlar la contaminación que generan.

Según informó la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), el nuevo requisito se aplicará en el condado de Bexar, donde se encuentra la ciudad de San Antonio. Los propietarios de los vehículos alcanzados deberán aprobar la revisión antes de obtener o renovar su registro.

¿Qué vehículos deberán pasar la nueva inspección obligatoria en Texas?

Los vehículos que deberán pasar la nueva inspección son aquellos a gasolina de entre 2 y 24 años de antigüedad registrados en el condado de Bexar.

La inspección será anual y comenzará a exigirse cuando el vehículo cumpla dos años, siempre que esté comprendido en las condiciones establecidas por el programa.

De acuerdo con las autoridades estatales, el control consiste en revisar el sistema del automóvil encargado de controlar las emisiones contaminantes. Para ello, los establecimientos autorizados utilizarán un procedimiento de diagnóstico electrónico que permite comprobar si determinados componentes funcionan correctamente.

No todos los vehículos estarán sujetos a esta obligación. Entre los que quedan excluidos de la inspección de emisiones se encuentran:

Vehículos completamente eléctricos.

Vehículos que funcionan con diésel.

Motocicletas y ciclomotores.

Además, la normativa contempla determinadas exenciones y posibilidades de obtener prórrogas para propietarios que cumplan con los requisitos correspondientes.

Texas comenzará a exigir controles de emisiones contaminantes a determinados vehículos del condado de Bexar. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

¿Cuánto costará la inspección de vehículos en Texas desde noviembre?

La TCEQ establece que el precio de la inspección de emisiones en el condado de Bexar no podrá superar los US$18,50.

A ese importe se suman otros cargos que pueden corresponder al trámite de registro.

Entre ellos, la agencia ambiental identifica una tarifa administrativa estatal de US$2,50 vinculada al programa de inspección de emisiones.

Los conductores deberán acudir a un establecimiento autorizado para realizar la inspección correspondiente.

¿Qué pasa si un vehículo no aprueba la inspección obligatoria?

Según la información oficial del programa de inspecciones de Texas, los propietarios de vehículos alcanzados por la medida no podrán renovar su registro anual si no aprobaron la revisión o no cumplieron con los requisitos del programa.

Sin embargo, los conductores que tengan un registro vigente no estarán obligados a adelantar la inspección: deberán realizarla cuando corresponda renovar ese documento.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) explica que, si un automóvil no supera la primera revisión, el propietario podrá realizar las reparaciones necesarias y regresar al mismo establecimiento dentro de los 15 días para acceder a una segunda inspección gratuita.

Si vuelve después de ese plazo o elige otro establecimiento, deberá pagar nuevamente el control.