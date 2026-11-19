El secreto está en el vapor caliente, que humedece las superficies y facilita la limpieza sin necesidad de frotar demasiado.

Limpiar el microondas con agua y limón es un método sencillo para retirar salpicaduras, ablandar residuos secos y reducir los olores de comida. Su eficacia se explica por la condensación: el vapor caliente entra en contacto con las paredes del electrodoméstico, forma pequeñas gotas de agua y ayuda a desprender la suciedad acumulada.

Cómo limpiar el microondas con agua y limón

Para realizar este procedimiento se necesita un recipiente apto para microondas, una taza de agua, medio limón y un paño suave. Los pasos son:

Colocar el agua y el jugo de medio limón en un recipiente de vidrio o cerámica. Calentar durante 2 a 5 minutos, hasta que se genere vapor. Apagar el microondas y dejar la puerta cerrada durante otros 2 o 3 minutos. Retirar el recipiente con cuidado para evitar quemaduras. Pasar un paño húmedo por las paredes, la puerta y la base para retirar los residuos.

Por qué el vapor caliente ablanda los restos de comida

La explicación está en un proceso físico: la evaporación y la condensación del agua. Cuando el líquido se caliente, sus moléculas adquieren energía y parte del agua se transforma en vapor. Este se distribuye por el interior del microondas y, al entrar en contacto con superficies más frías, vuelve al estado líquido.

La humedad penetra en los restos secos, hidrata sus componentes y reduce su adherencia. El calor también facilita que las manchas se reblandezcan y puedan retirarse con menos esfuerzo.

El limón cumple la función complementaria. Su ácido cítrico puede ayudar a neutralizar ciertos olores y actuar sobre algunos depósitos, aunque no reemplaza la acción principal de vapor ni garantiza una desinfección.

Una mezcla de agua y limón permite aflojar los restos de comida que quedan adheridos a las paredes del microondas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cada cuánto hay que limpiar el microondas con limón

Se recomienda limpiar el microondas semanalmente y retirar las salpicaduras después de cada uso, una vez que sea seguro hacerlo. Si existen manchas difíciles o restos de comida adheridos, se puede repetir el procedimiento con vapor.

No es necesario agregar limón en todas las limpiezas: el agua tibia y un paño suave también sirven para el mantenimiento habitual.

Qué precauciones hay que tener

Antes de aplicar este método, es importante considerar algunas recomendaciones: