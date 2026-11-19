Normand Tousignant se convirtió en abuelo por primera vez a los 92 años y recibió el reconocimiento durante su cumpleaños número 96.

Normand Tousignant se convirtió en abuelo por primera vez a los 92 años y 24 días, cuando nació su nieta Madison, en septiembre de 2022. El nacimiento también lo convirtió en protagonista de una marca mundial. Guinness lo reconoció como el hombre de mayor edad en estrenar ese vínculo familiar.

El certificado llegó como una sorpresa durante la celebración de sus 96 años, en agosto de 2026. Su familia había realizado la solicitud sin contarle el resultado. La organización publicó su historia el 20 de octubre de ese año.

Fue padre poco antes de cumplir 60 años

Normand y su esposa, Mary Louise, tuvieron a su hija Kerry en 1990, cuando vivían en Annandale, Virginia. Poco después del nacimiento, él cumplió 60 años y ella, 40.

Psicólogo clínico de profesión, Tousignant ya estaba jubilado cuando su hija comenzó el jardín de infantes. Eso le permitió participar en actividades escolares y acompañarla en distintas salidas. Kerry recordó que, en ocasiones, era el único padre varón que colaboraba en su clase.

Décadas después, Kerry y su esposo le anunciaron el embarazo mediante un álbum de fotografías. La última imagen mostraba una prenda de bebé que anticipaba la llegada de un nuevo integrante de la familia.

El nacimiento de Madion convirtiío a Normand Tousignant en el abuelo primerizo de mayor edad del mundo. Fuente: Guinness World Records.

El nacimiento de Madison y la sorpresa del récord

Madison nació el 22 de septiembre de 2022. Normand tenía entonces 92 años y 24 días, la edad que Guinness tomó para reconocerlo como el abuelo primerizo de mayor edad del mundo.

La posibilidad de solicitar el reconocimiento surgió cuando un familiar compartió una noticia sobre el anterior titular. Aunque inicialmente dudaron porque Normand es reservado, finalmente presentaron sus datos. La confirmación llegó antes de su cumpleaños número 96.

Durante la celebración, abrió la caja del certificado junto a Madison. Según la historia publicada por Guinness, su hija describió el vínculo con la niña como una experiencia que revitalizó su vida.

Para compartir más tiempo con ella, Normand y Mary Louise se mudaron de Virginia a Charlotte, Carolina del Norte. Allí viven cerca de su hija y su nieta, que visita a sus abuelos y comparte juegos con él.