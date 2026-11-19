Mantener los pisos y los rincones de la cada libres de polvo, pelos y pelusas puede convertirse en una tarea cotidiana. Sin embargo, existen algunos trucos domésticos que permiten aprovechar objetos que suelen quedar en desuso y encontrarles una nueva utilidad.

Uno de ellos consiste en colocar una media de nylon vieja en la escoba para ayudar a recojer partículas pequeñas que quedan sobre el sueño. Esta alternativa especialmente cuando se utilizan prendas de nylon, puede facilitar la eliminación de pelos y polvo en distintas superficies.

¿Para qué sirve colocar medias viejas en la escoba?

Colocar una media vieja en la escoba es un truco doméstico que permite aprovechar una prenda en desuso y mejorar la recolección de determinadas partículas durante la limpieza. Su principal utilidad es atrapar polvo fino, pelusas y pelos que pueden quedar dispersos sobre el suelo o adheridos a distintas superficies.

El efecto se explica, especialmente en las medias de nylon, por la electricidad estática. Cuando la tela sintética roza contra el piso u otras superficies, puede producirse una transferencia de electrones que genera una carga eléctrica. Esa carga favorece la atracción de partículas livianas, como pelos, polvo y pequeñas fibras, que quedan adheridas a la media en lugar de volver a dispersarse en el ambiente.

Además, la tela funciona como una superficie de contacto que retiene parte de la suciedad entre sus fibras. Esto puede resultar útil para limpiar debajo de los muebles, los zócalos y los rincones donde suelen acumularse pelusas. No obstante, su eficacia depende del material de la media, la superficie y las condiciones ambientales, y no reemplaza el barrido convencional ni la limpieza húmeda.

Colocar medias viejas en la escoba: para qué sirve y cada cuánto se debe cambiar. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa generada con ChatGPT

¿Cada cuánto se debe cambiar esta prenda para que la escoba limpie mejor?

No existe un intervalo fijo para cambiar la media, ya que su duración depende de la cantidad de suciedad que recoja y del estado de la tela. Lo recomendable es revisarla después de cada uso y retirarla cuando acumule demasiado polvo, pelos o pelusas.

Si la prenda todavía conserva su elasticidad y no tiene roturas, se puede sacudir al aire libre, lavarla y volver a utilizarla una vez que esté completamente seca. En cambio, si presenta agujeros, perdió elasticidad o está muy desgastada, conviene reemplazarla por otra.

¿Cómo lograr colocar las medias correctamente sin que se rompa la tela?

Para evitar que la media se enganche o se rompa al colocarla en la escoba, es importante elegir una prenda que no tenga agujeros ni partes debilitadas.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Elegir una media limpia y seca. Revisar las cerdas. Introducir la escoba con cuidado. Acomodar la tela. Comprobar que esté firme.

Una vez colocada, se puede utilizar la escoba como de costumbre. Cuando la media acumule suciedad, basta con retirarla para sacudirla o lavarla y reutilizarla.