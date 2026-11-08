La pasta de bicarbonato y agua se aplica evitando las resitencias.

Limpiar el horno es una de las tareas que suelen postergarse hasta que la grasa y los restos de comida se vuelven difíciles de retirar. Esa acumulación también puede generar olores que afecten lo que se cocina.

Para realizar esta limpieza, Cornell Cooperative Extension de Herkimer publica un procedimiento casero que comienza con una pasta de bicarbonato de sodio y agua. El método incluye un período de reposo y una limpieza posterior para desprender residuos.

Qué ingredientes y utensillos se necesitan para limpiar el horno

La proporción indicada por Cornell es de media taza de bicarbonato y dos o tres cucharadas de agua. Ambos ingredientes se mezclan hasta obtener una pasta que pueda extenderse sobre las superficies.

Para completar el procedimiento también se utilizan guantes, un paño húmedo y una esponja sintética humedecida en vinagre o una espátula plástica. El vinagre interviene en la etapa de retirada de la preparación y en la limpieza final.

Cómo aplicar la pasta y qué partes deben quedar libres

Antes de empezar, hay que retirar los elementos del interior y proteger el piso con papel o toallas viejas. El fabricante Maytag, que también describe la limpieza con bicarbonato y agua, indica que el horno debe estar vacío y frío.

Una vez preparada, la pasta se distribuye por el interior. Cornell indica que debe mantenerse alejada de las resistencias de los hornos eléctricos y de la entrada de gas de los hornos de gas.

Cuánto tiempo dejar actuar la mezcla según la suciedad

Con la pasta aplicada, Cornell recomienda cerrar el horno y dejarla reposar. El tiempo puede variar desde 30 minutos hasta 10 o 12 horas, o durante la noche, según la limpieza necesaria.

Una vez que transcurre ese tiempo, se debe trabajar sobre los restos adheridos y retirar la preparación.

La mezcla lleva media taza de bicarbonato y dos o tres cucharadas de agua. Magnific

Cómo retirar la pasta y completar la limpieza

Una vez transcurrido el reposo, hay que ponerse los guantes y utilizar la esponja sintética humedecida en vinagre o la espátula plástica para desprender la suciedad.

Después, pasar un paño húmedo para retirar los residuos. Si la pasta se secó, Cornell indica rociarla con vinagre para ablandarla y facilitar su eliminación.

Cuando se haya retirado la mezcla junto con la suciedad, la publicación recomienda finalizar con una aplicación de vinagre y secar.