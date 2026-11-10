El dibujo forma parte de la señalización oficial de Estados Unidos y busca evitar accidentes en zonas recreativas donde los niños pueden acercarse inesperadamente a la calzada.

Las señales de tránsito cumplen una función fundamental para la seguridad vial, pero algunas incluyen dibujos cuyo significado no resulta tan evidente para todos los conductores. En Estados Unidos, una de ellas muestra a dos niños jugando en un subibaja y busca advertir sobre un peligro que puede pasar inadvertido al circular por determinadas zonas.

El cartel tiene un propósito específico y su diseño forma parte del sistema oficial de señalización estadounidense y está contemplado en el Manual de Dispositivos Uniformes de Control del Tránsito (MUTCD).

Aunque no indica un límite de velocidad concreto, su presencia busca que los automovilistas extremen las precauciones y estén preparados para frenar ante cualquier movimiento inesperado.

Qué significa la señal de tránsito que muestra a dos niños jugando en un subibaja

La señal de tránsito que muestra a dos niños jugando en un subibaja advierte sobre la proximidad de un parque infantil o una zona de juegos destinada a menores. En EE.UU. se identifica con el control W15-1 (Playground) y forma parte del Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) que establece los estándares para las señales y otros dispositivos de control del tránsito.

Según la sección 2C.56 del manual, este cartel puede instalarse para advertir anticipadamente sobre la presencia de un área de juegos infantiles situada junto a la carretera.

La señal muestra a dos niños jugando en un subibaja y advierte sobre la proximidad de un parque infantil. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

La señal tiene forma de rombo, con un símbolo negro sobre fondo amarillo, pero la normativa también permite utilizar un fondo amarillo verdoso fluorescente para hacerla más visible.

Por qué los conductores deben reducir la velocidad cuando ven esta señal

La advertencia busca que los automovilistas estén atentos a la posible presencia de niños cerca de la calzada. Al tratarse de una zona recreativa, los menores pueden desplazarse alrededor del parque y acercarse a la carretera, por lo que es importante que quieren conducen puedan reaccionar a tiempo ante una situación inesperada.

La propia FHWA explica, en su material de formación sobre seguridad de peatones y ciclistas, que esta señal sirve para alertar a los automovilistas sobre una posibles concentración de niños pequeños en las inmediaciones de un área de juegues. Asimismo, señala que estos espacios no deberían ubicarse junto a avenidas de alta velocidad sin medidas de protección, como cercos que impidan que los chicos ingresen directamente a la calle.