El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los agentes armados de ICE no pueden pisar los centros de votación. La aclaración apunta a frenar temores entre votantes inmigrantes y recuerda que la ley federal prohíbe la presencia de fuerzas armadas en urnas. El anuncio se realizó en una llamada con autoridades electorales estatales y agencias federales. Aunque se ratificó que no habrá operativos en sitios de votación, algunos funcionarios pidieron mayores garantías sobre el respeto a la autonomía de los estados. El DHS afirmó que cualquier versión sobre presencia de ICE en urnas es “desinformación”. La declaración fue hecha por Heather Honey, subsecretaria adjunta para integridad electoral, durante una reunión coordinada por el FBI. La ley federal prohíbe desplegar “tropas o hombres armados” en centros de votación para evitar intimidación. En la llamada participaron también el Departamento de Justicia, el Servicio Postal y la Comisión de Asistencia Electoral. El mensaje oficial es que no habrá redadas migratorias en centros de votación. Según lo informado, nadie será deportado por acudir a votar en esos lugares. Algunos secretarios de Estado señalaron que no recibieron detalles adicionales sobre operativos fuera de urnas. En términos prácticos: