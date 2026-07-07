El trámite incluye la verificación de identidad y la recolección de información biométrica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recordó que determinados extranjeros que permanezcan en Estados Unidos deben cumplir con un registro obligatorio ante las autoridades migratorias, un trámite que incluye, en algunos casos, la toma de huellas dactilares.

Quienes no respeten esta obligación podrían enfrentar multas económicas, procesos penales e incluso penas de cárcel, según establece la legislación migratoria estadounidense.

¿Quiénes deben registrarse ante el DHS?

De acuerdo con las disposiciones del DHS, deben registrarse aquellos extranjeros de 14 años o más que permanezcan en Estados Unidos por 30 días o más y que no hayan sido registrados o no se les hayan tomado las huellas dactilares al momento de solicitar una visa o ingresar al país.

Además, los padres o tutores legales son responsables de registrar a los menores de 14 años que permanezcan en el país durante ese mismo período.

Una vez que el menor cumple 14 años, deberá realizar un nuevo registro y someterse a la toma de huellas dactilares dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños, incluso si había sido registrado previamente por sus padres.

¿Quiénes no deben realizar este trámite?

El Gobierno endurece los procedimientos de registro para determinadas personas en el país.

No todos los extranjeros están obligados a registrarse nuevamente.

Por lo general, ya cumplen con este requisito quienes ingresaron al país con una visa, los residentes permanentes legales (titulares de la Green Card), las personas que solicitaron ciertos beneficios migratorios y quienes ya fueron identificados biométricamente durante otro procedimiento oficial.

Sin embargo, el DHS recomienda verificar cada caso para confirmar si corresponde realizar un nuevo registro.

¿Qué sanciones puede haber por no registrarse?

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en consecuencias migratorias y penales.

Entre las sanciones previstas por la normativa se encuentran:

Multas económicas .

Procesos penales .

Penas de cárcel en determinados casos.

Posibles consecuencias en futuros trámites migratorios.

Las autoridades también recordaron que los extranjeros mayores de 18 años que deban registrarse deben llevar consigo el comprobante de registro en todo momento, ya que puede ser requerido durante un control migratorio.

¿Cómo realizar el registro ante el DHS?

El trámite se realiza a través de USCIS, la agencia encargada de administrar los beneficios migratorios en Estados Unidos.

Los interesados deben crear una cuenta en el sistema oficial, completar la información solicitada y seguir las instrucciones para determinar si corresponde la toma de datos biométricos, incluidas las huellas dactilares.

Una vez finalizado el proceso, las autoridades emitirán un comprobante de registro que deberá conservarse como constancia del cumplimiento de la obligación establecida por la legislación migratoria.