El pasaporte americano es un documento esencial para todas las personas que desean viajar internacionalmente, pues permite constatar la identidad de su portador en cualquier parte del mundo.

En ese sentido, el Departamento de Estado señala en su sitio web oficial cuáles son los ejemplares que, independientemente de su fecha de vencimiento, ninguna autoridad considerará válido al momento de acreditarse fuera del país.

Estados Unidos cancelará los pasaportes de todas estas personas

Cuando un pasaporte estadounidense válido se pierde o es robado, esto debe denunciarse cuanto antes al Departamento de Estado con el fin de resguardarse de cualquier posible robo de identidad.

Una vez que esto haya sucedido, el pasaporte será cancelado de inmediato y perderá toda su validez para viajar, independientemente de que luego sea hallado por su portador original.

“Si intenta usar el pasaporte que reportó como perdido o robado, es posible que tenga problemas para viajar. Por ejemplo, un país extranjero puede negarle la entrada", señalan las autoridades.

Todos los pasaportes denunciados son automáticamente cancelados por las autoridades y no pueden usarse para viajar. Fuente: Archivo.

No es necesario realizar este trámite cuando el pasaporte se encuentra vencido.

Cómo denunciar un pasaporte para que sea cancelado

Existen tres vías para llevar a cabo esta gestión

En línea

Por correo (Formulario DS-64)

En persona al solicitar un nuevo pasaporte

Cómo solicitar un nuevo pasaporte si Estados Unidos canceló mi ejemplar: paso a paso

Las instancias que deben cumplir todos los solicitantes son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento físico, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud que reúna los requisitos necesarios Pagar las tarifas correspondientes -USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte.