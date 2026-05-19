En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7463 este martes, 19 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.26% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización subió un 91.95% en la última semana y acumula un 25.52% en el último año, señal de una tendencia alcista.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 8.41%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este valor es superior al 6.38% de su volatilidad anual.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, alcanzando un valor de 1 en comparación con los días pasados. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento en su valor consecutivo, consolidando su fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la Libra esterlina está en una fase de recuperación, lo que podría ser señal de confianza en la economía británica entre los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.