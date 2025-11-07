El Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son los casos en los que un ciudadano debería actualizar su pasaporte para evitar inconvenientes al viajar o al utilizarlo como identificación alineada con los criterios del Real ID.

Sin embargo, es importante considerar que no todos los ejemplares califican para la renovación, sino que en ciertas situaciones es necesario tramitar un nuevo documento.

Todas estas personas deben devolver su pasaporte estadounidense

Las autoridades indican que, para evitar inconvenientes, deberían devolverse todos los pasaportes dañados mediante alguna de las siguientes vías

Daños por agua (moho y manchas)

Rompeduras importantes

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas faltantes de visa

Perforaciones

Cuando los daños sean simplemente curvaturas en las esquinas o páginas “abanicadas” por las diversas aperturas y cierres, esta regla no aplica.

Por qué no pueden renovarse estos pasaportes estadounidenses

Los pasaportes con daños severos no podrán renovarse, sino que deberán actualizarse desde cero presentando el formulario DS-11. En estos casos será necesario

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en papel (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Brindar una declaración junto con el pasaporte dañado que explique el motivo del deterioro Pagar las tarifas correspondientes (USD 165 para la libreta)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo comunicará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link