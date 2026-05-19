La cotización del peso colombiano cerró a USD 3791.95 este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.14%.

El peso colombiano mostró una leve caída semanal de -0.02% y una disminución anual de -4.40%, indicando una tendencia bajista reciente.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 1.97%, considerablemente menor que la volatilidad anual de 12.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores.

En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.