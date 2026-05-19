El pasaporte americano es un documento fundamental para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales, así como también para quienes no disponen de una licencia de conducir Real ID u otro permiso alternativo aceptable para el abordaje de vuelos nacionales.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes para quienes deban gestionar un ejemplar desde cero durante la última semana de mayo, pero no puedan hacerlo en las fechas y horarios tradicionales de los centros.
Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante la última semana de mayo a quienes hagan esto
Durante esta semana, los quienes acudan a los siguientes centros y cumplan con los criterios de elegibilidad podrán tramitar su pasaporte americano
Salón Actividades - Casa Alcaldía (Carr- 198), Las Piedras, PR
- Día: martes 26 de mayo
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Oficina del Secretario del Condado de Passaic, Paterson, NJ
- Día: miércoles 27 de mayo
- Horario: 4:30pm–7:30pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Oficina satélite del Secretario del Condado de Passaic (1237 Ringwood Ave), Haskell, NJ
- Día: miércoles 27 de mayo
- Horario: 4:30pm–7:30pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Biblioteca Sucursal High Meadows (4500 Aldine Mail Rte Rd), Houston, TX
- Día: viernes 29 de mayo
- Horario: 1pm–4pm
- ¿Se requiere cita?: No
Biblioteca Sucursal de Kingwood (4400 Bens View Ln), Kingwood, TX
- Día: viernes 29 de mayo
- Horario: 12pm–3pm
- ¿Se requiere cita?: No
Lote 21 (28 Beekman Ave), Sleepy Hollow, NY
- Día: sábado 30 de mayo
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Iglesia de Cristo Glendale (956 Forest Ave), Cincinnati, OH
- Día: sábado 30 de mayo
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Banco Regional de Texas (6770 W Expressway 83), Harlingen, TX
- Día: sábado 30 de mayo
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Oficina de correos de Farmville, Farmville, VA
- Día: sábado 30 de mayo
- Horario: 11am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Edificio Norm Dicks de Gobierno (346 6th St), Bremerton, WA
- Día: sábado 30 de mayo
- Horario: 10am–3pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Qué documentos debo llevar para tramitar mi pasaporte en las ferias
Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando el trámite se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.