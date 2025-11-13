Renovar el pasaporte en Estados Unidos es un trámite fundamental para mantener la validez de tu identidad y tu capacidad de viajar al extranjero sin inconvenientes. Un pasaporte vencido o suspendido puede generar retrasos, cancelaciones de vuelos y hasta problemas legales en migraciones.

Además, muchos trámites dentro del país, como solicitudes de visa, residencias o incluso empleos que requieren verificación de ciudadanía, exigen un documento vigente.

Por eso, realizar la renovación con anticipación no solo garantiza tranquilidad al momento de viajar, sino que también evita costos adicionales y contratiempos innecesarios.

Ninguna de estas personas puede renovar su pasaporte americano: la lista completa

El sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos especifica detalladamente las condiciones en las que hay que presentar el pasaporte anterior para poder renovarlo. Todos aquellos que lo tengan en estas condiciones no podrán iniciar la renovación y deberán realizar el trámite completo de nuevo desde cero:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años .

Pasaportes con más de 15 años de antigüedad .

Pasaportes dañados , perdidos o robados .

Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes por distintas razones. Fuente: Archivo.

Estados Unidos suspende los pasaportes de todas estas personas

El gobierno de Estados Unidos puede, a su vez, suspender los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros por causas administrativas y legales. A continuación, las principales razones:

1. Revocación por orden del gobierno

El gobierno de EE.UU. puede revocar un pasaporte vigente en determinadas circunstancias, como:

Deudas tributarias significativas con el IRS (más de USD 59.000).

Mandatos judiciales pendientes o si la persona está involucrada en procesos criminales graves.

Falsificación o uso fraudulento del pasaporte o de documentos de identidad.

Amenazas a la seguridad nacional , espionaje o terrorismo.

Órdenes judiciales de custodia o manutención infantil no cumplidas (en algunos casos)

2. Errores administrativos

Si el pasaporte contiene errores en los datos personales, ha sido emitido por equivocación o se detectan inconsistencias en la documentación de ciudadanía, el Departamento de Estado puede retirarlo o solicitar su devolución.

3. Renuncia o pérdida de la ciudadanía

Al renunciar voluntariamente a la ciudadanía en un consulado o embajada, el pasaporte queda automáticamente anulado.

4. Uso indebido o cesión del pasaporte

Prestar o vender el pasaporte a otra persona, usarlo para mentir sobre identidad o nacionalidad, o intentar ingresar a otro país bajo condiciones ilegales puede resultar en la cancelación del documento y sanciones penales.