El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3976 este martes, 19 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.65% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano subió 1.28%, mientras que en el último año cayó 8.61%, indicando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que se sitúa en 6.26%, es menor que la volatilidad anual del 7.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

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Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.