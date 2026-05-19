En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6195 este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.98%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2,16% y en el último año registró una variación de 1,58%, lo que indica una apreciación moderada reciente frente a un avance más gradual en el período anual.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es del 22.31%, superior al 19.89% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.