La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.49 este martes, 19 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -1.16%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano retrocedió -0.86% y en el último año acumuló un descenso de -3.80%, lo que evidencia una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 12.98%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 11.09%, que sugiere una mayor estabilidad en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, destacándose un aumento significativo en su valor en relación con otras monedas. Este crecimiento se ha mantenido constante, sugiriendo un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos locales y globales pueden estar influyendo en este comportamiento favorable. La estabilidad y el aumento del Peso dominicano podrían generar un mayor interés en la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.