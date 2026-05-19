En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8616 este martes, 19 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.07% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización avanzó un 111.49% en la última semana y un 144.83% en el último año, reflejando una marcada tendencia alcista.

Conoce la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 2.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 6.37%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos seis días consecutivos, con un aumento significativo en su valor. Este ascenso se ha mantenido, reflejando un interés creciente en la moneda europea.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la Eurozona. Esta dinámica podría influir en las decisiones de inversores y comerciantes en los próximos días.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 19 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.