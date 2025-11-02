El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha establecido un protocolo para mantener informados a los contribuyentes sobre las repercusiones que podría acarrear el incumplimiento de sus obligaciones tributarias en relación con sus pasaportes.

Según lo indicado por el organismo, la Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST) de 2015 estipula que el IRS debe comunicar al Departamento de Estado la situación de aquellos contribuyentes que presenten deudas específicas, lo que podría resultar en penalizaciones severas vinculadas a este documento migratorio.

La agencia recaudadora subraya la importancia de responder a los avisos de cobro, incluso en situaciones donde no se cuenta con la totalidad del dinero para pagar la obligación pendiente. Es fundamental que, en tales casos, se elabore un plan conjunto que permita minimizar las sanciones que se aplicarán por no liquidar el pendiente a tiempo.

El Gobierno puede revocar pasaportes a quienes presenten estas deudas

Es fundamental tener en cuenta que, como norma general, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará y también puede revocar los pasaportes de aquellos contribuyentes que hayan sido clasificados como deudores de estas obligaciones.

El organismo recaudador tiene la responsabilidad de informar al Departamento de Estado sobre todos los contribuyentes que hayan sido calificados como dueños de una “deuda tributaria gravemente morosa”.

Este tipo de carátula se refiere a la obligación inconclusa de pagar un impuesto federal -junto con sus multas e intereses- sobre la cual el gobierno ya se encuentra en posición de reclamar. La deuda debe ser superior a USD 62,000 (para el año 2024) y se debe haber presentado un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal, así como también agotado todos los recursos administrativos que contempla el Código de Impuestos Internos (IRC) o emitido un embargo.

El IRS advierte: “Si usted es individualmente responsable de una deuda tributaria de más de USD 62,000 y no paga la cantidad que adeuda o hace arreglos alternativos para pagar, podemos avisarle al Departamento de Estado que su deuda tributaria está gravemente morosa".

Cómo es el proceso de solicitud de pasaporte para estos contribuyentes

Durante este lapso de tiempo será necesario que la persona llegue a un acuerdo de pago con el IRS, salde la totalidad de su deuda tributaria o resuelva cualquier inconveniente en caso de que se trate de un error.

IRS explica que en caso de que un contribuyente con una deuda de este tipo quiera tramitar un pasaporte o intente renovar el suyo, la solicitud que presente será preservada durante un período de 90 días desde el momento en el que el Departamento de Estado lo notifica sobre esta acción.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada por el Departamento de Estado“, afirma IRS.