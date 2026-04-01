Mantener el trámite de registro al día es esencial para todos los coches de Texas, pues es exigido por las autoridades para poder circular legalmente por las carreteras del estado. En ese sentido, existen diversas vías para renovar la matrícula y preservar la validez de este requisito esencial, aunque Texas by Texas (TxT) es uno de las más populares. En ese sentido, las autoridades especificaron que, para utilizar este servicio, los coches tendrán que cumplir una condición obligatoria. De lo contrario, la gestión deberá realizarse por alguno de los canales alternativos. La renovación con TxT es el método online y rápido que ofrece Texas para mantener actualizado este registro, pero sólo está disponible para uso individual y de vehículos personales. En el caso de los vehículos comerciales, será necesario optar por una vía alternativa. Por otra parte, el DMV confirmó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente y especificó que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento, por lo que TxT es la vía predeterminada ahora para realizar esta gestión de forma online. Quienes deban renovar su matrícula y opten por hacerlo por correo deben enviar lo siguiente a la oficina de impuestos de cada condado De realizar el trámite en persona, se deben llevar tan sólo un aviso de renovación del registro, prueba de seguro de responsabilidad vigente y una identificación válida emitida por el gobierno. Esta documentación debe entregarse a la oficina del Tasador-Recaudador de Impuestos del condado o a una subestación aprobada.