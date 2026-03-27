La Comisión de Licencias y Regulación del estado de Texas aprobó un cambio que podrá impactar a miles de trabajadores en el estado: ahora para obtener una licencia profesional, será necesario demostrar que se está presente legalmente en el país. Esta medida, adoptada por unanimidad será implementada por el Departamento de Licencias y Regulación y ya hay fecha de implementación confirmada. La regulación exige que las personas que soliciten licencias profesionales estatales presenten documentación para demostrar la presencia legal en Estados Unidos. Esto afecta a ocupaciones clave como Se espera que la normativa comience a regir desde el 1 de mayo de este año. La agencia especificó que la nueva normativa está fundamentada en la Ley federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, que prohíbe a quienes estén en situación migratoria irregular recibir beneficios públicos, como licencias profesionales administradas por los estados. De acuerdo con lo indicado, esta decisión busca En ese marco, datos compartidos por AP indican que, en Texas, alrededor de 1,7 millones de personas trabajan sin documentos migratorios.