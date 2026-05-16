A partir de febrero, el Department of Motor Vehicles (DMV) de Texas integra un nuevo requisito de carácter excluyente en el proceso para registrar un automóvil o renovar un registro dentro del estado. Se trata de la ID Rule, que exige de manera obligatoria que la persona presente una identificación con foto válida que no esté vencida y que haya sido emitida por el gobierno. Esto, deja afuera de la posibilidad a cualquier inmigrante que aún no haya obtenido la green card o la visa. Únicamente se aceptarán documentos que validen la identidad y que se encuentren vigentes: Es esencial que estos documentos sean válidos y se encuentren en vigor para su presentación. Los procedimientos que iniciarían su implementación bajo esta reciente modificación abarcarían las nuevas registraciones de vehículos, renovaciones de registros existentes o transacciones entre oficinas de impuestos del condado y concesionarias de automóviles. Además, las autoridades pertinentes están enfocándose en optimizar estos trámites a fin de facilitar su ejecución. No obstante, se adelanta que esta medida podría no solamente afectar a inmigrantes indocumentados como Harrison pretende, sino que también alcanzaría a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos por los retrasos reportados en los trámites de renovación de ID. El representante estatal Brian Harrison defendió esta nueva regla con el argumento de que es un intento de “impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas", ya que según el fundamento ofrecido por el republicano, afectaría a la seguridad vial y a las primas de seguro.