El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas ha implementado una nueva regulación para propietarios de automóviles particulares.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas ha implementado una nueva regulación para propietarios de automóviles particulares que comenzó a regir el 1 de enero de este año, eximiendo a los conductores de llevar a cabo un trámite que antes era obligatorio para circular.

Esta modificación afecta las normativas para miles de residentes del estado al momento de adquirir un nuevo vehículo, aunque todavía hay otras regulaciones pertinentes que deben cumplirse en ciertos condados.

Texas suprime un requisito obligatorio para todos estos conductores

En consonancia con la información proporcionada por las autoridades en el portal oficial del DMV, a partir del 1 de enero, los vehículos particulares no están obligados a someterse a inspecciones de seguridad para obtener su matriculación.

Esta normativa se aplica a todo el estado, no obstante, en los 17 condados mencionados a continuación, será imperativo aprobar una inspección de emisiones antes de poder proceder con la matriculación:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Texas eliminará un requisito clave.

Datos esenciales que todos en Texas deben conocer

Si bien se realizaron modificaciones en los requisitos de inspección para los vehículos particulares, los automóviles comerciales todavía deben recibir una inspección comercial aprobada y satisfacer cualquier otro requerimiento que se establezca.

Los ajustes propuestos han sido implementados con el fin de optimizar el proceso de revisión vehicular.

Conducir con placas vencidas en Texas: qué establece la ley vigente

Si la matrícula de un vehículo registrado en Texas caduca, el conductor aún podrá circular dentro de los cinco días laborables posteriores.

En caso de exceder el tiempo permitido, la sanción podría traducirse en una multa de hasta 200 dólares.