El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) mantienen vigentes una serie de medidas contra extranjeros cubanos y venezolanos que buscan permanecer en el país bajo protecciones de asilo. Bajo las políticas de la Administración Trump, los inmigrantes provenientes de algunos países no podrán apelar a este beneficio migratorio. Todas las personas que se encontraban en Estados Unidos bajo una protección temporal y ahora se encuentran a la deriva, deberán buscar los medios para irse del país si no logran obtener otra vía legal de permanencia. USCIS decidió volver a mover algunos expedientes de asilo que habían quedado paralizados. Sin embargo, esa reactivación no alcanzó a todos los extranjeros y mantuvo congelados los casos vinculados a países considerados de alto riesgo. Entre los grupos más afectados aparecen justamente cubanos y venezolanos, que siguen bajo una política de revisión más estricta. Eso significa que miles de personas continúan sin una respuesta definitiva sobre si podrán seguir en Estados Unidos o si deberán enfrentar consecuencias migratorias más severas. El asilo en Estados Unidos es una protección migratoria destinada a personas que sufrieron persecución o que tienen un temor fundado de persecución en su país. La ley contempla motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social. Para solicitarlo, la persona debe encontrarse dentro de Estados Unidos o en un punto de ingreso al país. Además, por regla general, debe presentar su solicitud dentro del primer año desde su llegada, salvo algunas excepciones reconocidas por la normativa migratoria. El asilo en Estados Unidos es una protección migratoria para personas que temen regresar a su país por persecución, violencia o amenazas graves. Para iniciar el trámite, USCIS establece una serie de condiciones básicas que deben cumplirse.