Estados Unidos autorizó un acuerdo clave con Japón vinculado a misiles de hipervelocidad por más de u$s 340 millones, en una decisión que refuerza el equilibrio militar en Asia y genera impacto directo sobre China. La operación contempla apoyo técnico, pruebas y logística para el desarrollo del sistema conocido como Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), una tecnología clave en la nueva carrera armamentística global. La operación, confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, forma parte de un esquema de cooperación militar con uno de sus principales aliados en el Indo-Pacífico. El objetivo central es mejorar la capacidad defensiva japonesa frente a amenazas actuales y futuras, especialmente en territorios estratégicos, en un contexto de creciente tensión regional. Estados Unidos venderá soporte y equipamiento para los misiles de hipervelocidad HVGP de Japón, un sistema avanzado diseñado para desplazarse a velocidades extremas y con alta capacidad de maniobra, lo que dificulta su interceptación. Este tipo de armamento se posiciona como clave en los nuevos escenarios de guerra moderna. El impacto en China radica en el equilibrio estratégico regional. Japón busca reforzar la defensa de islas remotas y zonas sensibles, en un contexto de creciente tensión en el Indo-Pacífico. La incorporación de tecnología hipersónica eleva el nivel disuasivo frente a potencias militares cercanas. El acuerdo tiene un valor estimado de u$s 340 millones y contempla una amplia gama de servicios y asistencia técnica para el desarrollo del sistema HVGP. No se trata solo de armamento, sino de un paquete integral de soporte operativo. Según el gobierno estadounidense, esta venta fortalece la seguridad de un aliado clave y se alinea con sus objetivos de política exterior, al tiempo que Japón podrá integrar estos sistemas sin dificultades en sus fuerzas armadas.