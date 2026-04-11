Tener el pasaporte vigente ya no garantiza viajar: distintos países podrán prohibir el ingreso y la salida a ciudadanos y extranjeros aunque tengan pasaporte válido si no cumplen con requisitos clave de vigencia. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, muchas naciones aplican condiciones adicionales que pueden bloquear el viaje incluso antes de abordar o al llegar al destino. El problema es más frecuente en temporadas altas: millones de viajeros descubren tarde que su pasaporte no cumple con las reglas del país de destino. La normativa varía según cada nación, pero el patrón se repite: no verificar estos requisitos puede derivar en la negativa de embarque o en la deportación inmediata, incluso si el documento sigue vigente. El principal motivo es la llamada regla de los seis meses, una exigencia que aplican decenas de países para evitar que el pasaporte expire durante el viaje. En esos casos, aunque el documento esté vigente, no cumple con el estándar mínimo requerido y puede bloquear el ingreso o la salida. Las autoridades recomiendan revisar los requisitos del país de destino con anticipación y renovar el documento si está cerca de vencer. También advierten que, aunque algunos destinos exigen menos tiempo de vigencia, contar con al menos seis meses reduce el riesgo de bloqueos en aeropuertos o fronteras. Para evitar problemas, los viajeros deben: