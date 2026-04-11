El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron este viernes las regulaciones finales sobre la disposición “No Tax on Tips”, que establece que los trabajadores con propinas pueden deducir esos ingresos de su declaración federal. Las normas, que surgen de más de 300 comentarios públicos y una audiencia celebrada en octubre de 2025, definen con precisión qué propinas califican y quiénes pueden reclamar el beneficio. El jefe ejecutivo del IRS, Frank Bisignano, confirmó que la agencia ya está emitiendo reembolsos a trabajadores elegibles y que las nuevas reglas buscan garantizar que el beneficio llegue a la amplia variedad de empleados que reciben propinas. Los trabajadores por cuenta propia también pueden acceder a la deducción si su ocupación figura en la lista oficial de profesiones. Las regulaciones finales incluyen una lista oficial de más de 80 ocupaciones que reciben propinas, organizadas en ocho categorías según el sistema de códigos del Tesoro. Solo los trabajadores cuya profesión figure en esa lista pueden reclamar la deducción. Respecto a la versión propuesta, las regulaciones finales incorporan tres nuevas ocupaciones: artistas visuales y diseñadores florales en la categoría de servicios personales, y asistentes de surtidores de gasolina en la categoría de transporte y entregas. Los trabajadores independientes y de economía informal también pueden calificar si su profesión aparece en la lista y cumplen los demás requisitos legales. No todas las propinas califican para la deducción. El IRS define como “propinas calificadas” únicamente aquellas que cumplan tres condiciones simultáneas. Las normas también aclaran un punto crítico: los cargos automáticos por servicio —como el 18% que algunos restaurantes aplican a grupos grandes— no se consideran propinas calificadas si el cliente no tiene opción de modificarlos o rechazarlos. Para reclamar la deducción, las propinas deben estar reportadas en los formularios W-2, 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K o declaradas por el trabajador en el Formulario 4137. Los trabajadores independientes tienen un límite adicional: la deducción no puede superar su ingreso neto.