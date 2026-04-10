Al momento de viajar a México desde Estados Unidos utilizando un pasaporte americano, existen ciertos requisitos que se deben cumplir para que el ingreso al país pueda habilitarse. El Departamento de Estado de EE.UU. especifica en su sitio web oficial la lista completa de condiciones que esta identificación internacional debe reunir de forma previa para evitar inconvenientes con su traslado. México exige a todos los viajeros presentar un pasaporte que conserve vigencia durante todo el período de su estadía en el país. No obstante, garantizar que su vencimiento no coincida con el viaje no es el único dato que debe verificarse. Además de su validez en términos de fechas, todos los pasaportes estadounidenses deben contar con al menos una hoja en blanco por sello requerido siempre que el traslado se realice en avión. Dentro de la lista de trámites previos al traslado, todas las personas que viajen fuera de los Estados Unidos deberán declarar apropiadamente si llevan consigo más de USD 10,000, tanto al salir como al ingresar, de lo contrario las autoridades podrán confiscar el dinero, aplicar graves multas e incluso detener al viajero.