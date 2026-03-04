La Administración del Seguro Social (SSA) detalla claramente en su sitio web oficial quiénes son los extranjeros no ciudadanos que necesitarán tramitar un número del Seguro Social (SSN) para poder realizar un sinfín de acciones propias de la vida cotidiana en Estados Unidos. Esta gestión es esencial principalmente por cuestiones relacionadas con el trabajo y beneficios a nivel federal. Aquí te contamos cómo tramitarlo y cuándo es generalmente necesario con urgencia. SSA especifica que los inmigrantes con un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deben tramitar este documento para las siguientes acciones Si bien este permiso es fundamental para cualquiera de las acciones antes mencionadas, existen otras que pueden realizarse sin necesidad de solicitarlo, como En estos casos, existe más de una vía para solicitar el SSN. En primer lugar, el SSN puede gestionarse en el país de origen al solicitar la visa de inmigrante. “En la gran mayoría de los casos, si solicita el número y tarjeta de Seguro Social al mismo tiempo que pide su visa como inmigrante, no tiene que visitar una oficina de Seguro Social al llegar a los EE. UU.”, se indica. De estar legalmente en el país, este trámite se realiza contactando la oficina local del Seguro Social.