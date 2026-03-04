El futuro del Seguro Social vuelve a encender alarmas en Estados Unidos. Diversos informes advierten que, si el Congreso no aprueba cambios a tiempo, la SSA podría recortar el 20% de todas las prestaciones, lo que afectaría a millones de jubilados y beneficiarios del programa en la próxima década. El sistema no desaparecerá ni dejará de pagar beneficios, pero enfrenta un déficit creciente en su fondo fiduciario. De no aprobarse una reforma antes de que se agoten las reservas, los pagos se ajustarían automáticamente. Según estimaciones fiscales, esto implicaría que algunos jubilados reciban hasta 18.000 dólares menos por año durante el resto de su vida. El posible recorte del 20% del Seguro Social está ligado a la proyección de insolvencia parcial del fondo que financia las jubilaciones y otras prestaciones. Organismos como la Oficina de Presupuesto del Congreso y los administradores del programa estiman que las reservas podrían agotarse entre 2032 y 2033 si no se adoptan reformas. Cuando ese fondo se quede sin reservas, los ingresos por impuestos sobre la nómina seguirán financiando el programa, pero no alcanzarán para pagar el total de beneficios prometidos. Por eso, los pagos tendrían que reducirse automáticamente para alinearse con los ingresos disponibles. Los cálculos citados por el Committee for a Responsible Federal Budget estiman que un recorte automático del 20% equivaldría a unos 18.100 dólares menos al año para una pareja que se jubile alrededor de 2033. Este escenario afectaría principalmente a: Actualmente, el programa paga beneficios a casi 69 millones de personas y distribuyó alrededor de u$s 1,6 billones en 2025. Aunque el gobierno nunca ha dejado de pagar desde la creación del sistema en 1935, expertos advierten que sin acción del Congreso los ajustes automáticos podrían convertirse en una realidad para millones de beneficiarios en la próxima década.