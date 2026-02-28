Una disposición estatal en Indiana, Estados Unidos, especifica cómo funciona el registro de apellidos de un recién nacido y redefine cómo se asigna la identidad familiar cuando los padres no están casados. Bajo la normativa, en ausencia de un vínculo legal con el padre, los bebés serán registrados únicamente con el apellido de la madre. La medida impacta directamente a las familias que no tienen una unión legal y a los procedimientos de inscripción de nacimiento, al tiempo que obliga a entender cuándo y cómo puede transmitirse el apellido paterno legalmente. Cuando un bebé nace y sus padres no están casados legalmente, y además el padre no ha establecido formalmente su paternidad, el niño será inscrito solo con el apellido de su madre en el certificado de nacimiento oficial. En esta situación, el apellido del padre no se incorpora ni queda reflejado en el documento. La normativa precisa que solo cuando la paternidad ha sido establecida legalmente antes del nacimiento, los padres pueden decidir si el apellido paterno se registra, aunque también existe la opción de inscribir el apellido materno si así lo prefieren. Esto significa que la filiación legal y la paternidad establecida son requisitos indispensables para que el apellido del padre figure en la partida de nacimiento cuando los progenitores no están casados. De acuerdo con las regulaciones estatales que rigen el registro civil de nacimientos, existen varias vías para que el apellido del padre pueda acompañar al niño en su acta de nacimiento, incluso si los padres no están casados: La declaración jurada de paternidad o el matrimonio generan un vínculo legal que permite trasmitir el apellido del padre al hijo, reconociendo así la filiación paterna ante el estado.