El Internal Revenue Service (IRS) dio inicio a la temporada de impuestos en enero y muchos contribuyentes ya presentaron su declaración para recibir sus reembolsos lo antes posible. No obstante, muchos podrían ver un monto reducido debido a deducciones por deudas. Se trata del Programa de Compensación del Tesoro (TOP), a cargo de la Oficina de Servicio Fiscal (BFS) perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es el mecanismo que tiene el gobierno para recuperar deudas, descontando directamente de los reembolsos de impuestos federales que se envían cada año. Se retiene el dinero de forma total o parcial. Varios tipos de deudas pueden ser elegibles para este programa y si efectivamente, tu reembolso se verá afectado por esta situación el BFS te notificará formalmente informando sobre la cantidad reducida, la deuda en cuestión y la agencia receptora. Entre las deudas elegibles se incluyen: Si el organismo le notificó sobre una reducción inadecuada, como puede ser el caso de que haya presentado la declaración en conjunto a su cónyuge y sea la otra persona quien adeuda, se puede presentar el Formulario 8379 por correo junto con la declaración adjunta o una enmendada con la carátula “Cónyuge perjudicada”. El procesamiento puede tardar dependiendo de si la declaración fue electrónica o en papel: 11 semanas en el primer caso y 14 en el segundo.